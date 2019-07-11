"Ласточка"от Пскова до Петрозаводска будет ездить быстрее

Время следования сократится почти на два часа, поезд поменяет маршрут, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С 3 августа поезд "Ласточка" № 819/820, курсирующий по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск, сокращает время в пути и меняет маршрут следования. Поезд будет следовать через станции Порхов, Дно и Сольцы вместо станций Луга, Плюсса и Струги Красные.



Таким образом, время в пути от Пскова до Петрозаводска сократится на 1 час 41 минуту и составит 11 часов 17 минут, а время в пути от Петрозаводска до Пскова сократится на 44 минуты, составив 11 часов 7 минут.



"Ласточка" № 819/820 Петрозаводск – Псков курсирует ежедневно. График ее движения с 3 августа будет следующим:

- №820 Петрозаводск (13.07) – Псков (00.24): Петрозаводск Порхов, Дно, Сольцы, Батецкая, Великий Новгород (16.48), Подберезье, Спасская Полисть, Чудово, Ирса, Волховстрой 2, Лодейное Поле, Свирь;



- №819 Петрозаводск (10.44) – Петрозаводск (21.50): Псков Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой 2, Ирса, Чудово, Спасская Полисть, Подберезье, Великий Новгород (16.56), Батецкая, Сольцы, Дно, Порхов.