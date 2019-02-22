"Ласточку" Санкт-Петербург – Сортавала временно продлят до Суоярви

ОАО "РЖД" продлевает маршрут курсирования поезда "Ласточка" в направлении Санкт-Петербург – Сортавала до станции Суоярви с 8 по 10 марта, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезда "Ласточка" № 821/822 Санкт-Петербург – Суоярви будет отправляться из Санкт-Петербург в 06.51 и прибывать в Суоярви в 13.20.

Из Суоярви "Ласточка" № 822 будет отправляться в 15:40 и прибывать в Санкт-Петербург в 22.43.

"Ласточка" будет останавливаться на станциях Выборг, Каменногорск, Элисенваара, Сортавала, Маткаселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райконкоски, Лоймола, Пийтсиеки.

Стоимость проезда для пассажиров в поездах "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Суоярви будет формироваться в рамках динамического управления тарифами. Стоимость будет зависеть от класса обслуживания, времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс.

Приобрести билеты на поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала – Суоярви можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Также будут доступны специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается на 70 %, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 60%, для пассажиров старше 60 лет – на 50%. При оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.