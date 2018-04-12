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Новости. Общество
13:46, 12 Апреля 2018

Лед в Карелии стал смертельно опасным для пеших прогулок

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МЧС Карелии просит жителей не выходить на лед, так как он быстро тает.

С приходом весны наступает период потепления, а значит, резкое таяние снега и льда. Реки и озера на территории Карелии становятся крайне опасными ввиду неустойчивости и непрочности льда в этот период.

Несмотря на запреты выхода на лед, закрытие ледовых переправ, жители республики, подвергая свою жизнь смертельной опасности, продолжают выходить на лед водоемов на рыбалку, либо для перехода через водоемы из одного населенного пункта в другой.

Ежегодно провалы под лед становятся причиной гибели людей.
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения предупреждает о смертельной опасности и убедительно просит население республики не выходить на лед водоемов.

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Никакая рыбалка, даже очень удачная, не стоит человеческой жизни.

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