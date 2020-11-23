Ледяной дождь идет в Карелию

По прогнозам метеоцентра "Фобос" ледяные дожди вновь угрожают Карелии.

"В европейской части страны начинается очередной период межсезонья. А ведь в выходные вполне могло показаться что зима окончательно вступила в свои права", - сообщают "Метеовести" со ссылкой на специалистов центра "Фобос".

Однако с 23 ноября зима начнёт сдавать позиции.

"Ухудшение погоды в Центре и на Северо-Западе было связано с вторжением атлантического циклона. И в ближайшие дни именно такие вихри будут раз за разом прорываться на Русскую равнину. В их циркуляции заключён воздух, согретый Гольфстримом. Поэтому в холодное время года вторжения из Атлантики всегда приводят к повышению температуры", - пояснили метеорологи.

Согласно прогнозам, уже 23 ноября всю западную половину европейской территории России охватят оттепели — в полуденные часы до 0...+5°. Выпавший снег начнёт таять.

"Но слякоть на улицах – это не самое худшее следствие потепления. Очень разными в зоне влияния циклона будут фазы осадков. На западе и северо-западе страны – это дождь, на востоке Русской равнины – снег. Но на границе этих зон – в полосе от Карелии до Черноземья – опять могут выпадать переохлаждённые осадки!" - предостерегают специалисты.

Значит, в Карелии вновь пройдут ледяные дожди.