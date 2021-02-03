Ледовую переправу открыли для жителей поселка в Карелии (ФОТО)

Транспортную ледовую переправу оборудовали в поселке Панозеро Кемского района.

Как сообщили в МЧС Карелии, в поселке Панозеро открыта официальная транспортная ледовая переправа через реку Кемь. После технического освидетельствования специалистами ГИМС по переправе разрешено движение колесных автомобилей массой до 4 тонн только в светлое время суток.

Общая длина ледовой переправы составляет 200 метров. Она предназначена для пропуска автотранспорта в однополосном режиме при скорости движения не более 20 км/ч.

В МЧС напоминают, что выезд на лед на автотранспорте безопасен только на ледовых переправах, прошедших техническое освидетельствование в ГИМС.

Ранее инспекторы ГИМС рекомендовали жителям республики воздержаться от пересечения устья реки Нижний Выг на снегоходах и мототехнике на пневмоходу.