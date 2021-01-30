Инспекторы ГИМС призывают горожан не выезжать на лёд опасной реки в Карелии

Инспекторы рекомендуют воздержаться от пересечения устья реки Нижний Выг на снегоходах и мототехнике на пневмоходу.

26 января государственные инспекторы Беломорского инспекторского отделения Центра ГИМС провели патрулирование на реке Нижний Выг, Сорокская губа Белого моря.

"Средняя толщина льда на Белом море, Сорокской губы находится в пределах 30-35 см. Река Нижний Выг в черте города Беломорска - забереги, в устье - от 10 до 15см.", - сообщают в МЧС по Карелии.

Основной задачей рейда было пресечение несанкционированного выезда транспорта на лёд водоемов. Во время дежурства выезда на лёд не выявлено, а с рыбаками была проведена беседа о безопасном поведении на водных объектах зимой. В магазинах были расклеены памятки и листовки.

"Будьте внимательны и осторожны при выходе на водоемы", - сообщают в МЧС.

Ранее в МЧС советовали не держать дома елки до весны.