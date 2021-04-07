Ледовые переправы закрыли в двух районах Карелии

МЧС Карелии предупредило жителей Кемского и Пудожского районов о ликвидации ледовых переправ.

Инспекторы центра ГИМС вместе с комиссией проверили состояние пешеходной ледовой переправы через реку Кемь в поселок Панозеро Кемского района. В результате принято решение о закрытие данной переправы.

Кроме того, распоряжением главы Кривопорожского сельского поселения закрыта транспортная ледовая переправа через реку Кемь в поселке Панозеро.

Аналогичное решение приято и по всем ледовым переправам на территории Пудожского района. Соответствующие распоряжения подписаны главами сельских поселений.

"Главное управление МЧС России по Республике Карелия предупреждает о том, что выход на весенний лед чрезвычайно опасен!" – говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что еще один рыбак провалился под лед на озере в Карелии и утонул.