Ледовые заторы на Северо-Западе устранит боевая авиация из Карелии

В ходе вскрытия рек в 26 регионах северо-запада России с ледовыми заторами будут бороться боевые самолеты из Карелии и других областей.

"Экипажи многоцелевых самолетов Су-35С, Су-34, вертолетов Ми-8 "Терминатор", дислоцированные на военных аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия находятся в двухчасовой готовности к вылету для уничтожения ледового затора. Летчики готовы применить авиационные бомбы минимального калибра", – рассказали в Минобороны.

Военные инженеры, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Элерон" и военные вертолеты в рамках учебно-боевых вылетов круглосуточно мониторят водные объекты, чтобы не пропустить возникновение паводков, пишет "Петербургский дневник".