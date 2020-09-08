Легкоатлетка из Карелии завоевала "бронзу" на всероссийских соревнованиях

Карельская легкоатлетка стала третьей на Всероссийских соревнованиях, сообщили в Минспорта Карелии.

Чемпионат и первенство России по легкой атлетике проходят в Челябинске. В первый соревновательный день на стадионе имени Елены Елесиной было разыграно девять комплектов наград.

Карельская спортсменка Дарья Шишкина стала бронзовым призером на первенстве России среди юниоров до 23 лет. Дарья преодолела 100 метров с барьерами за рекордное для себя время – 13,8 секунды.

В финале чемпионата России легкоатлет Андрей Лукин занял пятое место с результатом 10,66 секунды.

Впереди еще три соревновательных дня. За сборную Карелии выступают Андрей Лукин, Алина Котова, Александра Евстюнина, Дарья Шишкина, Владислав Босоногов, Анастасия Истоминская, Анна Маликина, Александра Австентьева, Ксения Яковлева.