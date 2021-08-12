Легкоатлетка из Петрозаводска стала первой на всероссийских соревнованиях

Воспитанница спортшколы №3 Арина Юрина победила на соревнованиях по легкой атлетике в Подольске.

В Подольске 11—12 августа проходили Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы Ю. М. Борзаковского среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в Минобразования и спорта Карелии. Спортсменка из Петрозаводска, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Арина Юрина заняла первое место на дистанции 3000 метров среди девушек 2004—2005 гг. р. Ее результат — 10 минут 39 секунд.

Достойные результаты также показали карельские легкоатлетки Алина Путилина и Дарья Астахова. Алина стала четвертой в беге на 400 метров с барьерами, а Дарья остановилась в шаге от пьедестала в прыжках в высоту.