Легкоатлеты Карелии вновь завоевали россыпь наград на соревнованиях по Северо-Западу

По итогам второго дня чемпионата и первенства СЗФО в Ярославле у сборной Карелии 11 медалей.

По итогам второго дня чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа сборная Карелии завоевала 11 наград.



Среди юниоров и юниорок до 18 лет Мария Попченко стала лучшей в беге на 60 метров с барьерами. Анастасия Парфентьева взяла золото в беге на три тысячи метров.



Диана Васильева стала лучшей в пятиборье, а Олеся Барышева завоевала бронзовую награду. Серебро принесла команде Полина Юрина в толкании ядра. Среди юниоров до 20 лет Алина Путилина заняла второе место в беге на 60 метров с барьерами.



В возрастной группе U23 Арина Серова завоевала золото в тройном прыжке. Зоя Киселева - серебряный призер на дистанции 60 метров.



Ольга Урбанович также стала второй, но уже в беге на 60 метров с барьерами. В этой же дисциплине Александр Ершов завоевал бронзу.



В рамках чемпионата СЗФО Валентин Гришин победил на дистанции 200 метров.



В общекомандном зачете сборные команды Карелии U18 и U20 заняли третье место, а команда юниоров до 23 лет стала второй, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.



Напомним, в первый день первенства СЗФО, 14 января, наша команда взяла 17 медалей. А в рамках чемпионата Северо-Запада Владимир Журавлев из Петрозаводска завоевал золото чемпионата в толкании ядра.