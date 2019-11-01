Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Петрозаводске

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ДТП произошло в 12.27 на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.
В 12.27 на Лососинском шоссе водитель легкового автомобиля врезался в маршрутный автобус – автомобиль занесло на скользкой дороге.
Десять пожарных привлекались для ликвидации происшествия.
По информации МЧС, пострадавших в ДТП нет.
Пассажиры покинули салон.
В ГИБДД Петрозаводска выясняют подробности.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
Напомним, 22 октября на Лососинском шоссе, 30 автомобиль сбил женщину на опасном переходе.
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