Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Петрозаводске

ДТП произошло в 12.27 на Древлянке, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.27 на Лососинском шоссе водитель легкового автомобиля врезался в маршрутный автобус – автомобиль занесло на скользкой дороге.

Десять пожарных привлекались для ликвидации происшествия.

По информации МЧС, пострадавших в ДТП нет.

Пассажиры покинули салон.

В ГИБДД Петрозаводска выясняют подробности.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Напомним, 22 октября на Лососинском шоссе, 30 автомобиль сбил женщину на опасном переходе.