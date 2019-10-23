Автомобиль сбил женщину на опасном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

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ДТП произошло вечером 22 октября на Лососинском шоссе, 30, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 20.29 на Лососинском шоссе 19-летний водитель ВАЗ-2103 не уступил дорогу и сбил 50-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Жкнщина пострадала, ее доставили в БСМП.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент произошедшего.
Согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. С начала года это уже шестой наезд на пешехода.
С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.
В начала августа власти города пообещали, что до 1 октября на этом переходе появится светофор, но его там до сих пор нет.
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