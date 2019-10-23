Автомобиль сбил женщину на опасном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 22 октября на Лососинском шоссе, 30, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.29 на Лососинском шоссе 19-летний водитель ВАЗ-2103 не уступил дорогу и сбил 50-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Жкнщина пострадала, ее доставили в БСМП.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент произошедшего.

Согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. С начала года это уже шестой наезд на пешехода.

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.

В начала августа власти города пообещали, что до 1 октября на этом переходе появится светофор, но его там до сих пор нет.