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Новости. Происшествия
08:52, 23 Октября 2019
фото: Кадр из видео

Автомобиль сбил женщину на опасном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

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ДТП произошло вечером 22 октября на Лососинском шоссе, 30, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 20.29 на Лососинском шоссе  19-летний водитель ВАЗ-2103 не уступил дорогу и сбил 50-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Жкнщина пострадала, ее доставили в БСМП.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" запечатлела момент произошедшего. 

Согласно статистике, данный пешеходный переход стал одним из самых аварийных в городе в этом году. С начала года это уже шестой наезд на пешехода.

С целью предотвратить наезды на людей, осенью там установили камеры, фиксирующующие непропуск пешеходов водителями. Нанесли новую разметку.

В начала августа власти города пообещали, что до 1 октября на этом переходе появится светофор, но его там до сих пор нет. 

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