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Легковой автомобиль заехал под маршрутный автобус с пассажирами в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:45, 18 Апреля 2021
фото: кадр с видео /ДТП ПТЗ
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Авария произошла накануне на пересечении улицы Красноармейской и Древлянской набережной.

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса ПАЗ произошло на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Древлянская набережная в субботу, 17 апреля примерно в 16.20.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, легковой автомобиль выезжал с Древлянской набережной на улицу Красноармейская. Маршрутный автобус с пассажирами двигался по улице Красноармейская в сторону Комсомольского проспекта (это главная дорога).

От столкновения легковой автомобиль развернуло на 90 градусов и отбросило на угол перекрёстка, бордюрный камень и тротуар.

По информации портала, обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

 

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