Легковушка атаковала дорожный знак на оживленном проспекте в Петрозаводске

Водитель направил свое авто на дорожный знак и сильно наклонил его.
Видео последствий дорожной аварии разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло вечером в четверг на Лесном проспекте в Петрозаводске, уточнили в паблике.
«Актуально на 21.20. Минус столб», — написал автор видео.
Судя по видео, произошла авария с участием двух легковых автомобилей, один из которых влетел в дорожный знак.
В комментариях к посту кто-то из пользователей сети поправил «оператора», уточнив: «Это Карельский проспект». Горожанин также опубликовал запись с видеорегистратора, показав поврежденный накренившийся дорожный знак.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
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