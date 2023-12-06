Легковушка атаковала дорожный знак на оживленном проспекте в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Водитель направил свое авто на дорожный знак и сильно наклонил его.

Видео последствий дорожной аварии разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло вечером в четверг на Лесном проспекте в Петрозаводске, уточнили в паблике.

«Актуально на 21.20. Минус столб», — написал автор видео.

Судя по видео, произошла авария с участием двух легковых автомобилей, один из которых влетел в дорожный знак.

В комментариях к посту кто-то из пользователей сети поправил «оператора», уточнив: «Это Карельский проспект». Горожанин также опубликовал запись с видеорегистратора, показав поврежденный накренившийся дорожный знак.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.