Легковушка едва не легла на бок после того, как протаранила припаркованное авто

На видео попал момент, когда легковой автомобиль после столкновения с припаркованной у обочины машиной проехал на двух колесах, едва не опрокинувшись.
О дорожной аварии в карельской столице, где легковой автомобиль протаранил припаркованное у обочины авто, сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Там же появилось видео, запечатлевшее момент столкновения одного авто с другим, а также последующий маневр наехавшей легковушки на стоящую у обочины машину.
ДТП произошло утром во вторник, 7 ноября, на Древлянке. Как сообщил «Столице на Онего» автор видео, авария случилась у дома № 17 по улице Древлянка, корпус 1.
Судя по видео, легковушка посте тарана проехала несколько метров на двух колесах, едва не опрокинувшись, а потом остановилась.
«Не у всех утро доброе», — написал автор поста.
Комментарии не заставили себя ждать: «ДТП на ровном месте, из ничего! Это ж так постараться надо!» — написали пользователи сети.
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