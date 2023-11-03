Легковушка едва не легла на бок после того, как протаранила припаркованное авто

На видео попал момент, когда легковой автомобиль после столкновения с припаркованной у обочины машиной проехал на двух колесах, едва не опрокинувшись.

О дорожной аварии в карельской столице, где легковой автомобиль протаранил припаркованное у обочины авто, сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Там же появилось видео, запечатлевшее момент столкновения одного авто с другим, а также последующий маневр наехавшей легковушки на стоящую у обочины машину.

ДТП произошло утром во вторник, 7 ноября, на Древлянке. Как сообщил «Столице на Онего» автор видео, авария случилась у дома № 17 по улице Древлянка, корпус 1.

Судя по видео, легковушка посте тарана проехала несколько метров на двух колесах, едва не опрокинувшись, а потом остановилась.

«Не у всех утро доброе», — написал автор поста.

Комментарии не заставили себя ждать: «ДТП на ровном месте, из ничего! Это ж так постараться надо!» — написали пользователи сети.