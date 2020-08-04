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Легковушка наехала на мотоциклиста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:33, 05 Августа 2020
фото: © кадр из видео
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ДТП произошло 4 августа на Кукковке.

В 20.32 на Карельском проспекте водитель легкового автомобиля наехал на движущийся в попутном направлении мотоцикл. 

От удара мотоцикл опрокинулся. А водитель упал на проезжую часть. Судя по кадрам, мотоциклист не пострадал. Мужчина мгновенно поднялся и пошел общаться с автомобилистом.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Напомним, в центре Петрозаводска 30 июля около главного корпуса ПетрГУ произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоциклиста. По информации Госавтоинспекции, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent при повороте налево не предоставила преимущество в движении мотоциклу Yamaha. В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил травмы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-08-05 12:46:08
В этот раз...
Беня
2020-08-05 13:18:41
в смысле повезло в этот раз...
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