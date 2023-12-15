Легковушка проложила новую трассу на въезде в Петрозаводск

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Выбраться прокладчику новой трассы помогли другие участники дорожного движения

Видео «эффектной» прокладки нового пути появилось в автомобильном паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент запечатлела камера уличного видеонаблюдения «Ситилинк».

Все произошло в воскресенье, 17 декабря, в 14.43, ан перекрёстке Суоярвского шоссе и Лесного проспекта. Так написали очевидцы в сети.

Судя по видео, легковой автомобиль, который на скорости выезжал на перекресток, занесло, и он, вместо следования по дороге влетел в снежный участок, бороздя по сугробам и эффектно разрезая снежную целину.

В итоге авто все же остановилось. Выбраться из снежной ловушки неудавшемуся прокладчику новой трассы помогли другие участники дорожного движения.