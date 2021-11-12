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Легковушка протаранила автобус на кольце в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:16, 15 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла на нижнем Чапаевском кольце.

Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошла сегодня, 15 ноября, В 11.22 на площади Нижнее Чапаевское Кольцо. Видео ДТП, зафиксированного на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк», было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, «маршрутка» завершала проезд по кольцу, пересекая улицу Шотмана. В это время в нее врезался легковой автомобиль, двигавшийся по улице Шотмана со стороны железнодорожного вокзала.

От удара легковушку развернуло, она встала поперек проезжей части. Сведения о пострадавших уточняются.

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