Легковушка столкнулась с фургоном в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием "ВАЗ-2105" и фургона произошла на Лесном проспекте, сообщает ДТП ПТЗ.
В минувший четверг на Лесном проспекте, в районе пересечения с улицей Бородинская, произошло ДТП на многополосной автодороге. Легковушка двигалась по Лесному проспекту в сторону Суоярвского шоссе. В это же время фургон выезжал на проспект с улицы Бородинская, совершая правый поворот и перестраиваясь в левую полосу движения.
Автомобили по касательной столкнулись бортами.
В результате ДТП машины получили механические повреждения.
Видеорегистратор очевидца запечатлел происшествие, пишет ДТП ПТЗ.
Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Муезерском районе.
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