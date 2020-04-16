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Легковушка столкнулась с фургоном в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:34, 17 Апреля 2020
фото: © скриншот из видео
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Авария с участием "ВАЗ-2105" и фургона произошла на Лесном проспекте, сообщает ДТП ПТЗ.

В минувший четверг на Лесном проспекте, в районе пересечения с улицей Бородинская, произошло ДТП на многополосной автодороге. Легковушка двигалась по Лесному проспекту в сторону Суоярвского шоссе. В это же время фургон выезжал на проспект с улицы Бородинская, совершая правый поворот и перестраиваясь в левую полосу движения.

Автомобили по касательной столкнулись бортами.

В результате ДТП машины получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца запечатлел происшествие, пишет ДТП ПТЗ.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Муезерском районе.

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