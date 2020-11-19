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"Легковушка" улетела в кювет после столкновения с пикапом на шоссе в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:03, 20 Ноября 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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На Соломенском шоссе произошло столкновение пикапа и легкового автомобиля, после которого одна из машин вылетела в кювет.

Авария с участием пикапа и легкового автомобиля произошла на Соломенском шоссе, в районе пересечения с улицей Фабричная в Петрозаводске утром в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке.

По одной из версий, автомобили двигались по Соломенскому шоссе во встречных направлениях. Столкновение произошло,  когда один из автомобилистов совершал левый поворот на улицу Фабричная, в это же время второй участник ДТП двигался прямо. Подчеркивается, что такая версия не окончательная.

После удара пикап развернуло на проезжей части, а легковой автомобиль развернуло и отбросило на угол перекрёстка и опору ЛЭП.

Машины повреждены. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщина с трехлетним ребенком пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Карелии.

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Комментарии

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