Легковушка влетела в фургон на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

ДТП с участием легкового автомобиля и фургона произошло на пересечении улиц Промышленной и Коммунистов.

Сегодня, 9 августа, в 11.56 произошла авария на перекрестке улиц Промышленной и Коммунистов. Легковой автомобиль врезался в «Газель». Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Видео разместили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

«Обратите внимание, что в настоящее время главная дорога по улице Коммунистов», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, на участках улиц Луначарского и Коммунистов организуют двустороннее движение транспорта.