Легковушка влетела в фургон на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и фургона произошло на пересечении улиц Промышленной и Коммунистов.
Сегодня, 9 августа, в 11.56 произошла авария на перекрестке улиц Промышленной и Коммунистов. Легковой автомобиль врезался в «Газель». Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
Видео разместили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»
«Обратите внимание, что в настоящее время главная дорога по улице Коммунистов», — пишут в паблике.
Ранее сообщалось, на участках улиц Луначарского и Коммунистов организуют двустороннее движение транспорта.
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