Легковушки не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой

В минувшую субботу, 3 июля, в 16:04 на перекрестке у ТЦ «Главный» столкнулись два автомобиля. ДТП произошло, когда один участник происшествия поворачивал с Октябрьского проспекта на улицу Мелентьевой, а второй двигался по Октябрьскому по направлению к центру города.



ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

К счастью, обошлось без жертв.

Автомобили получили механические повреждения.



ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz

Момент ДТП попал в объектив камер компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Видео разметили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее таксист в Петрозаводске устроил ДТП.