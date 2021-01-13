Легковушку трижды развернуло на Лесном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель не справился с управлением, и автомобиль трижды развернуло на Лесном проспекте в Петрозаводске.
Авария с участием легкового автомобиля произошла накануне около 16 часов на Лесном проспекте в районе пересечения с Ругозерским переулком, сообщил портал ДТП Петрозаводска и Карелии.
По информации портала, легковой автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны Чапаевского кольца. Судя по видео, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, отбросило влево на разделительный газон и несколько раз развернуло.
Через некоторое время автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Видеокамеры компании "Ситилинк" запечатлели момент ДТП.
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