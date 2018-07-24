Легковые автомобили россиян поставят на военный учет

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Гражданские легковые автомобили, в первую очередь внедорожники, будут поставлены на военный учет.
Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны.
Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили, пишет news.mail.
Предпочтение военные будут отдавать семейству отечественных внедорожников, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные, даже такие люксовые, как Toyota Prado или VW Touareg.
Владельцам за использование их авто будет выплачена компенсация.
В боевых действиях машины принимать участие не будут.
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