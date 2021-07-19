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"Ленин в Петрозаводске стоит красивый и стильный"

Новости. Общество
16:46, 20 Июля 2021
фото: Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Петрозаводске. Советское время. Из фотоархива Бориса Семенова

Автор проекта "Как это было" Армас Машин сравнил нынешние арт-объекты с памятниками большим людям в советские времена.

У нас появляются и планируются в Петрозаводске все новые памятники и арт-объекты. Одни хорошо вписываются в городскую среду, другие вызывают недоумение или теснятся на небольшом пятачке, словно споря друг с другом.

В советское время памятников было меньше, и они соответствуют предназначению памятника: «сооружение, поддерживающее воспоминание о чем-либо». Петрозаводские памятники времен СССР хранят память о времени и людях, которых кому-то хотелось бы забыть, «вымарать» из людской памяти. Не получается: памятники повседневные стражи истории.

"Наш, петрозаводский, Ленин красивый и стильный: работа выдающегося скульптора, академика Академии художеств СССР Матвея Манизера. Гранитный Ленин и правда большой – впечатляет размерами", - приводить пример автор проекта "Как это было" Армас Машин.

О памятнике великому финну читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-07-20 17:12:36
А фигли машину горевать. Жисть прошла сытно и незаметно. Теперь вот рассуждает. Чем был полезен для общества ? Ежели не интернет, так и вообще бы его никто не знал.
Os
2021-07-20 17:02:29
Ничего себе меньше. Гипсовые статуи на каждом шагу стояли, все эти летчицы, девушки с веслом, пингвины, медвежата, олени, пограничники и т.п.
кир
2021-07-20 17:13:07
Os, язычники издавна поклоняются любым знакам. Даже принятие православия не изменило нас. Остались старые праздники и люди их отмечают. Большевики привнесли много новых. А сейчас совсем смутное время. Куда крестьянину деться? Никто не знает.
Гость
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