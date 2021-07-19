"Ленин в Петрозаводске стоит красивый и стильный"

фото: Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Петрозаводске. Советское время. Из фотоархива Бориса Семенова

Автор проекта "Как это было" Армас Машин сравнил нынешние арт-объекты с памятниками большим людям в советские времена.

У нас появляются и планируются в Петрозаводске все новые памятники и арт-объекты. Одни хорошо вписываются в городскую среду, другие вызывают недоумение или теснятся на небольшом пятачке, словно споря друг с другом.

В советское время памятников было меньше, и они соответствуют предназначению памятника: «сооружение, поддерживающее воспоминание о чем-либо». Петрозаводские памятники времен СССР хранят память о времени и людях, которых кому-то хотелось бы забыть, «вымарать» из людской памяти. Не получается: памятники повседневные стражи истории.

"Наш, петрозаводский, Ленин красивый и стильный: работа выдающегося скульптора, академика Академии художеств СССР Матвея Манизера. Гранитный Ленин и правда большой – впечатляет размерами", - приводить пример автор проекта "Как это было" Армас Машин.

О памятнике великому финну читайте здесь.