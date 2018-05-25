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Новости. Общество
10:57, 25 Мая 2018

"Лента" в Петрозаводске ищет новых сотрудников

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Гипермаркеты "Лента" ищут новых сотрудников в Петрозаводске.

В связи с расширением штата "Лента" в карельской столице ищет кассиров, продавцов, кладовщиков, водителей погрузчика, поваров, помощников повара, пекарей, помощников пекарей, заместителей руководителя секции, технолога пекарни, подсобных рабочих, уборщиков производственных помещений

Ярмарка вакансий пройдет 28 и 29 мая с 14.00 до 17.00 в центре занятости Петрозаводска (ул.Маршала Мерецкого, 14).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-05-25 11:23:28
Дорогие друзья! В гипермагкете Лента гиганские, просто неприличные зряплаты ждут своих успешных обладателей. Спешите возобладать, часок возни и жизнь удалась :)
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