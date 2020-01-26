Леонид Лиминчук оценит организацию горячего питания в шести школах Петрозаводска

Депутат Леонид Лиминчук совместно с мэром Петрозаводска Ириной Мирошник и депутатами Петросовета в феврале оценит организацию горячего питания в шести школах, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

"Администрация Петрозаводска и депутаты Заксобрания Карелии, Петросовета объединяют усилия. Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник поддержала мое предложение по совместному посещению городских школ 1 округа. Это школы 7, 12,20, 32 и 35. А также начальной школы Лицея 40. Совместный выезд состоится в первой половине февраля", – сообщил Леонид Лиминчук.



В ходе посещения образовательных учреждений будет оцениваться материальная база школ по предоставлению бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов.



Ранее председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович поручил депутатам в своих избирательных округах до 10 февраля провести мониторинг ситуации с горячим питанием в школах.



"Считаю, что депутаты должны выехать в свои округа, лично ознакомиться с тем, как сегодня организовано питание младших школьников, переговорить с педагогами, родителями о том, как они видят решение этого вопроса. Оценить, какие существуют или требуются мощности для организации полноценного процесса", – сказал Элиссан Шандалович 23 января на заседании Заксобрания.



Спикер парламента также попросил министерство образования Карелии активно подключиться к данной работе.



Напомним, Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс. По его словам, средства на это будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных регионах – не позднее 1 сентября 2023 года.