Реклама
Прислать новость
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор 23
Сегодня 12:08
Выскочившая из воды акула откусила ногу мужчине на парашюте (ВИДЕО) 3
01.07.2021 21:30
Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти 4
Сегодня 09:36
Мэрия потребовала снести руины в отдаленном районе Петрозаводска 1
Сегодня 07:25

Леонид Лиминчук: Задача онкологического центра выполняется, когда максимально качественная помощь на всех этапах лечения оказывается по месту жительства

Новости. Общество
16:49, 02 Июля 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Депутат Законодательного собрания Леонид Лиминчук сегодня принял участие в открытии Центра амбулаторной онкологической помощи в Сегеже.

Депутат Заксобрания Леонид Лиминчук сегодня принял участие в открытии Центра амбулаторной онкологической помощи в Сегеже. Второй в Карелии ЦАОП открылся на базе Сегежской центральной районной больницы. Парламентарий оценил современное оборудование центра, пообщался с медицинскими специалистами.

«Работа по контролю за развитием службы онкологической помощи ведётся на всех уровнях власти. Законодательное Собрание Карелии организовало рабочую группу по соблюдению и выполнению указа президента РФ в части развития и совершенствования онкологической помощи. Заседания карельского парламента носят системный характер, на них присутствуют все заинтересованные стороны. Оснащение данного комплекса полное, соответствует стандартам. Самое главное, что мы создаём одноканальную систему движения пациентов. Следить за качеством оказания онкологической помощи стало проще. Люди приезжают к определённому времени в учреждение, приём не задерживается. То есть задача центра выполняется, когда человек по месту жительства получает максимально качественную онкологическую помощь на всех этапах лечения», — прокомментировал Леонид Лиминчук.

Такие центры создаются в рамах нацпроекта «Здравоохранение». К основным задачам учреждения относятся ранняя диагностика онкозаболеваний, приближение специализированной медицинской помощи к месту жительства пациентов, восстановительная терапия, консультативная помощь. Теперь жители Сегежского, Беломорского, Кемского и Лоухского района смогут пройти полноценное обследование или лечение по направлению врача онколога в сегежском Центре, без выезда в Петрозаводск. ЦАОП полностью оснащен. Есть МРТ, томографы, современное эндоскопическое оборудование, аппараты ультразвукового исследования. На оборудование было выделено почти 90 млн рублей.

Леонид Лиминчук также обратил внимание на важность такого направления, как психологическое сопровождение пациентов. После того, как человек узнаёт об онкологическом заболевании, крайне важно поддерживать психологическое состояние людей.

По информации и. о. главного врача Сегежской ЦРБ Ярославы Щербининой, профессиональная помощь психологов оказывается пациентам, а также их родственникам.

Всего в Карелии будут работать шесть онкоцентров. В 2020 году такой центр открылся в Межрайонной больнице № 1 Костомукше, в 2022 году откроется — в Сортавальской ЦРБ, в 2023 году — в Петрозаводских поликлиниках № 1,№ 4 и поликлинике ЧУЗ «РЖД».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»