Леонид Лиминчук: Задача онкологического центра выполняется, когда максимально качественная помощь на всех этапах лечения оказывается по месту жительства

Депутат Законодательного собрания Леонид Лиминчук сегодня принял участие в открытии Центра амбулаторной онкологической помощи в Сегеже.

Депутат Заксобрания Леонид Лиминчук сегодня принял участие в открытии Центра амбулаторной онкологической помощи в Сегеже. Второй в Карелии ЦАОП открылся на базе Сегежской центральной районной больницы. Парламентарий оценил современное оборудование центра, пообщался с медицинскими специалистами.



«Работа по контролю за развитием службы онкологической помощи ведётся на всех уровнях власти. Законодательное Собрание Карелии организовало рабочую группу по соблюдению и выполнению указа президента РФ в части развития и совершенствования онкологической помощи. Заседания карельского парламента носят системный характер, на них присутствуют все заинтересованные стороны. Оснащение данного комплекса полное, соответствует стандартам. Самое главное, что мы создаём одноканальную систему движения пациентов. Следить за качеством оказания онкологической помощи стало проще. Люди приезжают к определённому времени в учреждение, приём не задерживается. То есть задача центра выполняется, когда человек по месту жительства получает максимально качественную онкологическую помощь на всех этапах лечения», — прокомментировал Леонид Лиминчук.



Такие центры создаются в рамах нацпроекта «Здравоохранение». К основным задачам учреждения относятся ранняя диагностика онкозаболеваний, приближение специализированной медицинской помощи к месту жительства пациентов, восстановительная терапия, консультативная помощь. Теперь жители Сегежского, Беломорского, Кемского и Лоухского района смогут пройти полноценное обследование или лечение по направлению врача онколога в сегежском Центре, без выезда в Петрозаводск. ЦАОП полностью оснащен. Есть МРТ, томографы, современное эндоскопическое оборудование, аппараты ультразвукового исследования. На оборудование было выделено почти 90 млн рублей.



Леонид Лиминчук также обратил внимание на важность такого направления, как психологическое сопровождение пациентов. После того, как человек узнаёт об онкологическом заболевании, крайне важно поддерживать психологическое состояние людей.



По информации и. о. главного врача Сегежской ЦРБ Ярославы Щербининой, профессиональная помощь психологов оказывается пациентам, а также их родственникам.



Всего в Карелии будут работать шесть онкоцентров. В 2020 году такой центр открылся в Межрайонной больнице № 1 Костомукше, в 2022 году откроется — в Сортавальской ЦРБ, в 2023 году — в Петрозаводских поликлиниках № 1,№ 4 и поликлинике ЧУЗ «РЖД».