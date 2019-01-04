Лепс готовится стать отцом в пятый раз

Певец признался, что сейчас пытается уговорить на это свою жену Анну, которая подарила ему уже троих детей.

В рамках Русского новогоднего фестиваля в Объединенных Арабских Эмиратах в гостинице Emirates Palace в Абу-Даби Григорий Лепс дал большой сольный концерт. Поле выступления музыкант пообщался с журналистами и выдал им личную тайну, пишут "Дни.ру".

Певец признался, что готовится в пятый раз стать отцом:

"Что касается личной жизни – ведутся переговоры о продолжении самой главной семейной традиции – рождения детей. Мы с супругой над этим работаем. Я сейчас качаюсь усиленно".