Лепс готовится стать отцом в пятый раз

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Певец признался, что сейчас пытается уговорить на это свою жену Анну, которая подарила ему уже троих детей.
В рамках Русского новогоднего фестиваля в Объединенных Арабских Эмиратах в гостинице Emirates Palace в Абу-Даби Григорий Лепс дал большой сольный концерт. Поле выступления музыкант пообщался с журналистами и выдал им личную тайну, пишут "Дни.ру".
Певец признался, что готовится в пятый раз стать отцом:
"Что касается личной жизни – ведутся переговоры о продолжении самой главной семейной традиции – рождения детей. Мы с супругой над этим работаем. Я сейчас качаюсь усиленно".
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