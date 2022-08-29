Лес из Карелии отправился в Эстонию, Великобританию и Германию

Россельхознадзор опубликовал данные по экспорту лесопродукции из республики в 2022 году.

Как сообщили в межрегиональном управлении Россельзхознадзора, с начала нынешнего года специалисты досмотрели и сертифицировали более 854 тысяч кубометров лесопродукции для отправки на экспорт.

Лес из Карелии отправился в Египет, Израиль, Китай, Нидерланды, Великобританию, Индию, Республику Корея, Германию, Финляндию, Эстонию, Хорватию, Японию, Турцию и другие страны.

Для подтверждения безопасности Россельхознадзор выдал более 20 тысяч фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соблюдение требований стран-импортеров.