Леса вновь загорелись в Карелии

В Карелии произошли два лесных пожара, сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Пожары произошли в Лахденпохском и Сортавальском районах на площади 1,3 га, информирует Миннприроды региона.
Возгорания ликвидированы силами АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов». Причины пожаров: в Лахденпохском районе – выжигание травы на землях сельхозназначения, в Сортавальском районе – переход огня с полосы отвода железной дороги.
С начала сезона в лесах республики ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади 4,2 га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 2 лесных пожара на площади 3,5 га.
Ранее сообщалось, что первый лесной пожар вспыхнул в Карелии из-за весеннего пала травы
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