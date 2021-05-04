Леса вновь загорелись в Карелии

В Карелии произошли два лесных пожара, сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Пожары произошли в Лахденпохском и Сортавальском районах на площади 1,3 га, информирует Миннприроды региона.

Возгорания ликвидированы силами АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов». Причины пожаров: в Лахденпохском районе – выжигание травы на землях сельхозназначения, в Сортавальском районе – переход огня с полосы отвода железной дороги.

С начала сезона в лесах республики ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади 4,2 га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 2 лесных пожара на площади 3,5 га.

Ранее сообщалось, что первый лесной пожар вспыхнул в Карелии из-за весеннего пала травы