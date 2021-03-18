Лесничего в Карелии будут судить за семь взяток от "черных лесорубов"

В Карелии перед судом предстанет лесничий, обвиняемый в коррупционных преступлениях, сообщили в Следкоме республики.

В Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении лесничего Калевальского центрального лесничества, обвиняемого в совершении семи преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), сообщили в Следкоме.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2020 год обвиняемый, действуя в составе группы вместе с другими сотрудниками Калевальского центрального лесничества (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) неоднократно получал взятки от лиц, незаконно осуществляющих заготовку древесины, за сокрытие данных фактов и не привлечение виновных к ответственности. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 500 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.