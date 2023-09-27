Лесники Карелии вынесли из тайги покрышки, бутылки и даже афиши

Работники лесничеств продолжают убирать свалки.
Работники лесничеств и арендаторы участков убирают свалки своими силами. В этом году уже ликвидировано 78 лесных свалок на площади более 13 гектаров, сообщили в Минприроды Карелии.
В министерстве напомнили, что за выброс мусора в лесу предусмотрена административная ответственность!
«Если вдруг вы стали очевидцем нарушения, то можете передать информацию в министерство природных ресурсов и экологии. Для этого необходимо сделать фото- или видеофиксацию момента выброса мусора и госномера автомашины», — говорится в сообщении.
Информацию можно передать в личные сообщения сообщества Минприроды Карелии или написать обращение по электронной почте.
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