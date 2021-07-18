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Лесной пожар по дороге в санаторий "Марциальные воды" в Карелии локализован

Новости. Происшествия
14:31, 19 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Двое суток сотрудники МЧС из Кондопоги и добровольцы боролись с огнем, который распространялся вдоль дороги к санаторию "Марциальные воды".

В редакцию "Столицы на Онего" местный житель прислал фото с квадракоптера и сообщил, что лесной пожар в районе Кончезера полностью локализован.

"На утро понедельника, 19 июля, открытых источников огня нет", - сообщил местный житель и показал на фото, как стихал пожар. Также автор видео поблагодарил всех ликвидаторов пожара.

"Спасибо большое всем сотрудникам МЧС Кондопоги, которые 1,5 суток без сна не вылезали из леса, всем волонтерам и участникам", - написал житель Карелии.

Ранее сообщалось, что 18 июля загорелась лесополоса протяженностью около километра по дороге на "Марциальные воды". Огонь распространялся от отворотки на Кончезеро в сторону деревни Гомсельга.

Ночь с субботы на воскресенье

Воскресенье утро - открытый огонь еще

Утро понедельника сегодня, 19 июля

 

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