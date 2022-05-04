Лесной пожар снова произошел в карельском Приладожье 

Очередной лесной пожар произошел сегодня в Лахденпохском районе Карелии.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Как и в прошлый раз причиной возгорания стал поджог травы,. Пламя перекинулось на земли Куркиекского лесничества.

Площадь очага возгорания составила 0,4 гектара. По данным министерства, пожар локализован.

В тушении задействована автомобильная машина УАЗ, ранцевые лесные огнетушители и мотопомпа.



«Несмотря на начало пожароопасного сезона, некоторые жители республики по-прежнему игнорируют запрет на сжигание сухой травы. Напоминаем, что во время пожароопасного сезона сжигать траву на землях сельхозназначения строго запрещено. В соответствии с частью 2 статьи 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“, за выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесам, гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 250 тысяч рублей», — сообщили в министерстве.