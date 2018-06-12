Лесной пожар в Карелии ликвидирован

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Спасатели ликвидировали лесной пожар в Лахденпохском районе.
Как сообщают в МЧС по Карелии, лесной пожар в районе поселка Терву ликвидирован.
Ранее сообщалось, что возгорание в лесу началось вечером 11 июня. По версии спасателей, причиной пожара могли стать действия местного населения.
По данным на шесть утра сегодняшнего дня площадь возгорания охватывала 1,5 га земель лесного фонда.
К борьбе с огнем были привлечены 14 человек и две единицы техники.
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