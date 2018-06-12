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Новости. Происшествия
15:32, 12 Июня 2018
фото: https://ria.ru

Лесной пожар в Карелии ликвидирован

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Спасатели ликвидировали лесной пожар в Лахденпохском районе.

 

Как сообщают в МЧС по Карелии, лесной пожар в районе поселка Терву ликвидирован.

Ранее сообщалось, что возгорание в лесу началось вечером 11 июня. По версии спасателей, причиной пожара могли стать действия местного населения.

По данным на шесть утра сегодняшнего дня площадь возгорания охватывала 1,5 га земель лесного фонда.

К борьбе с огнем были привлечены 14 человек и две единицы техники.

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