Лесной пожар в Карелии ликвидирован

Спасатели ликвидировали лесной пожар в Лахденпохском районе.

Как сообщают в МЧС по Карелии, лесной пожар в районе поселка Терву ликвидирован.

Ранее сообщалось, что возгорание в лесу началось вечером 11 июня. По версии спасателей, причиной пожара могли стать действия местного населения.

По данным на шесть утра сегодняшнего дня площадь возгорания охватывала 1,5 га земель лесного фонда.

К борьбе с огнем были привлечены 14 человек и две единицы техники.