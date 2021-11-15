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Лесные пожары как одно из испытаний 2021 года

Новости. Происшествия
15:39, 02 Января 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Ушедший 2021 год запомнится лесными пожарами, которые охватили Карелию.

Настоящим испытанием для Карелии в 2021 году стали лесные пожары. Огонь вплотную подошел к поселкам Найстенъярви, Кудама, Нелгомозеро. Зеленое богатство Карелии защищали все. Люди не спали сутками, тушили пламя подручными средствами: лили воду, копали траншеи, устраивали встречный пал. Глава республики Артур Парфенчиков попросил помощи у Москвы. В охваченную огнем Карелию прилетел глава МЧС Евгений Зиничев. В лесах Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации — подоспела помощь федерального центра и соседних регионов.

Позже специалисты подсчитали, что за период пожароопасного сезона в 2021 году на территории лесного фонда Карелии было зарегистрировано 299 лесных пожаров, расследуется 51 уголовное дело. По информации правительства, в большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров послужил природный фактор, в первую очередь сухие грозы. Второй причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Чем еще запомнился 2021 год — в итоговом материале «Столицы на Онего».

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