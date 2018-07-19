Лесопользователь в Карелии под давлением прокуратуры вернул часть многомиллионного долга в бюджет

Крупный арендатор леса задолжал в бюджет 15,6 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения ООО "Научно-производственное объединение "ФинТек" требований лесного законодательства в части своевременного внесения платы за пользование лесами.

Установлено, что предприятие, осуществляющее деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, на 13 июня имело задолженность по арендной плате перед бюджетной системой за использование участка лесного фонда в размере более 15,6 млн. рублей.

Прокуратура внесла генеральному директору "ФинТек" представление.

По результатам рассмотрения представления погашена задолженность предприятия перед государством по арендным платежам на сумму 8 млн. 358 тыс. рублей.