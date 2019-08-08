Лесопромышленников Карелии оштрафовали за черного елового усача

В Карелии лесопромышленники нарушали требования законодательства в сфере карантина растений, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия с мая по июль провело 24 внеплановых проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовку, хранение и реализацию древесины в местах ее складирования.

По результатам надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения.

Так, 15 лесоперерабатывающих предприятий не проводили карантинные фитосанитарные обследования на наличие карантинных объектов в местах заготовки и складирования лесопродукции.

20 хозяйствующих субъектов не известили о признаках заражения подкарантинных материалов карантинными объектами, при этом в ходе проверок было выявлено заражение продукции такими вредителями, как малый черный еловый усач (Monochamus sutor), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis), большой черный еловый усач (Monochamus urrusovi), что подтверждено результатами карантинной экспертизы Карельского филиала ФГБУ "ВНИИКР".

4 лесопереработчика отгрузили и вывезли из установленной карантинной фитосанитарной зоны лесоматериалы без карантинных сертификатов.

За нарушение требования о карантине растений виновные лица были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа и предупреждения.

Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений.