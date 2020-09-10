Лестничный спуск к наплавному мосту в Соломенном начали ремонтировать (ФОТО)

Рабочие расчистили участок от аварийной растительности и демонтируют старые элементы конструкции, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Соломенном приступили к ремонту лестничного спуска к наплавному мосту. Объект находится возле дома № 15 на Петрозаводском шоссе. Работы в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия ведёт ООО "СМС". Подрядчик уже расчистил участок от аварийной растительности и демонтирует старые элементы лестницы. Помимо ремонта самого спуска, вдоль него оборудуют пешеходную дорожку.

Все этапы работ контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства. Стоимость производства составляет около 6,5 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют в октябре.