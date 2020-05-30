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Лестничный спуск после ремонта на Вольной будет доступен для маломобильных петрозаводчан (ФОТО)

Новости. Общество
16:09, 30 Мая 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила ход ремонта лестничного спуска на улице Вольной.

Ирина Мирошник сегодня встретилась с представителями подрядной организации, которая с начала мая ведет капитальный ремонт лестничного спуска на Вольной улице. Специалисты ООО "Свой дом" демонтировали старые элементы, завершили подготовку основания и готовы приступить к заливке ступеней. При мощении лестницы будет использован гранит, сообщает администрация Петрозаводска.

"У нас начались работы по благоустройству Петрозаводска в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Республики Карелия. Это касается центральных лестниц, спусков, парков города. Конкурсные процедуры состоялись, и подрядчики вышли на объекты. Лестница на Вольной улице очень давно не знала хорошего, качественного ремонта. Мы видим, что даже в выходной день трафик здесь достаточно интенсивный, а в будни очень многие пользуются этим переходом. Благодаря республиканской субсидии мы отремонтируем лестничный спуск, выполним уклоны для отвода воды, создадим все условия для комфортного передвижения граждан и приспособления для маломобильных групп населения, что очень важно и актуально", - отметила Ирина Мирошник.

В мэрии напомнили, всего в рамках муниципального контракта в 2020 году будут обновлены восемь лестничных спусков: на Вольной улице, в районе дома №15 на Пушкинской улице, в районе дома №20 на Карельском проспекте, в районе дома №16А на улице Ровио, в районе дома №12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома №37 на улице Кузьмина, в районе дома №43 на проспекте Александра Невского и в районе дома №3 на Лососинской набережной.

Стоимость ремонта – 35 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета. Полностью завершить работы на объектах планируется к августу.

Напомним, в центре Петрозаводска идет ремонт фасадов зданий.

 

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