Летнереченские пожарные помогли пенсионерке попасть в неотложку

Пожарные Беломорского района отнесли пожилую женщину до кареты скорой помощи.
В пятницу, 29 сентября, пожарные поселка Летнереченский Беломорского района на носилках отнесли пенсионерку из ее квартиры на втором этаже до автомобиля скорой медицинской помощи.
Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Ранее мы сообщали о том, что специалисты Госкомитета потушили пожар в жилом доме в поселке пряжа.
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