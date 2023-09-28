Летнереченские пожарные помогли пенсионерке попасть в неотложку

Пожарные Беломорского района отнесли пожилую женщину до кареты скорой помощи.

В пятницу, 29 сентября, пожарные поселка Летнереченский Беломорского района на носилках отнесли пенсионерку из ее квартиры на втором этаже до автомобиля скорой медицинской помощи.



Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.



Ранее мы сообщали о том, что специалисты Госкомитета потушили пожар в жилом доме в поселке пряжа.