Летний маршрут автобуса из Петрозаводска через три поселка Карелии вошел в зимние расписание

По просьбам жителей Карелии круговой автобусный маршрут через Эссойлу, Крошнозеро и Пряжу введен в зимнее расписание автовокзала, сообщили в Минтрансе республики.

В зимний период 2021-2022 годов будут осуществляться рейсы по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 609 «Петрозаводск - Эссойла - Крошнозеро - Пряжа - Петрозаводск» и № 609А «Петрозаводск - Пряжа - Крошнозеро - Эссойла - Петрозаводск». Соответствующее решение приняли Минтранс республики совместно с «Карелавтотрансом» после многочисленных обращений пассажиров.

В министерстве напомнили, маршруты № 609 и № 609А являются сезонными, и рейсы по ним выполнялись только в летний период - с 25 апреля по 31 октября. Перевозки пассажиров по данным маршрутам будут осуществляться с 8 декабря каждую вторую и четвертую среду месяца. Отправление автобусов из Петрозаводска запланировано на 6:45 (по маршруту № 609) и 13:15 (по маршруту № 609А).

Ранее были отменены междугородние рейсы автобусов из Петрозаводска в один из райцентров Карелии.