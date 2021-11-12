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Летний маршрут автобуса из Петрозаводска через три поселка Карелии вошел в зимние расписание

Новости. Общество
14:37, 06 Декабря 2021
фото: © Минтранс Республики Карелия

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По просьбам жителей Карелии круговой автобусный маршрут через Эссойлу, Крошнозеро и Пряжу введен в зимнее расписание автовокзала, сообщили в Минтрансе республики.

В зимний период 2021-2022 годов будут осуществляться рейсы по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 609 «Петрозаводск - Эссойла - Крошнозеро - Пряжа - Петрозаводск» и № 609А «Петрозаводск - Пряжа - Крошнозеро - Эссойла - Петрозаводск». Соответствующее решение приняли Минтранс республики совместно с «Карелавтотрансом» после многочисленных обращений пассажиров.

В министерстве напомнили, маршруты № 609 и № 609А являются сезонными, и рейсы по ним выполнялись только в летний период - с 25 апреля по 31 октября. Перевозки пассажиров по данным маршрутам будут осуществляться с 8 декабря каждую вторую и четвертую среду месяца. Отправление автобусов из Петрозаводска запланировано на 6:45 (по маршруту № 609) и 13:15 (по маршруту № 609А).

Ранее были отменены междугородние рейсы автобусов из Петрозаводска в один из райцентров Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-12-06 16:23:05
Негде похвалить Дмитрия Фабрикантова. У него доброе и открытое лицо. С лыжней всё в порядке. :)
Изя
2021-12-06 17:13:30
кир, кстати , давай его выберем в губернаторы , хоть начнем по маленьку развиваться )))) :)
Гость
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