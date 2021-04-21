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Лежаки и кабинки для переодевания установят на пляже в Песках

Новости. Общество
07:15, 22 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Благоустройство пляжа и остальной прибрежной территории в районе Пески в Петрозаводске планируется в рамках проекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.

Сегодня специалисты городского комитета жилищно-коммунального хозяйства провели выездное совещание по благоустройству прибрежной зоны с представителями подрядчика и инициативной группы горожан.

Участники встречи определили территории, на которых разместятся детское игровое оборудование, а также малые архитектурные формы: скамейки, урны, лежаки, кабинки для переодевания и волейбольные стойки.

Благоустройством прибрежной зоны в Песках займётся ООО «Контрейд».

 

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Комментарии

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наташка
2021-04-22 09:13:29
Леопольд табаки, будешь лежать под шконкой шерхана
Leopol'd
2021-04-22 09:58:28
наташка, ох уж эти твои сексуальные фантазии... Ты хоть с полом определись, для начала...
Изя
2021-04-22 08:53:10
Статус пляжа присвоили ??? :)
Leopol'd
2021-04-22 08:43:35
А как насчёт признанием пляжем и дежерством спасателей, как следствие?! Или мэрия опять трусливо спрячется за оформление, как "место отдыха"?
udo
2021-04-22 08:42:51
ЯПлакаль.
drug
2021-04-22 08:36:22
Ну тогда не забудьте ежедневно с мая 2021 - по утрам убирать загаженную территорию.
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