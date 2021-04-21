Лежаки и кабинки для переодевания установят на пляже в Песках

Благоустройство пляжа и остальной прибрежной территории в районе Пески в Петрозаводске планируется в рамках проекта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.

Сегодня специалисты городского комитета жилищно-коммунального хозяйства провели выездное совещание по благоустройству прибрежной зоны с представителями подрядчика и инициативной группы горожан.

Участники встречи определили территории, на которых разместятся детское игровое оборудование, а также малые архитектурные формы: скамейки, урны, лежаки, кабинки для переодевания и волейбольные стойки.

Благоустройством прибрежной зоны в Песках займётся ООО «Контрейд».