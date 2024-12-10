Льготникам в военном городке Карелии вернули 200 тысяч рублей за ЖКХ

После вмешательства прокуратуры льготникам в Прионежском районе сделали перерасчет коммунальных платежей.
В Военной прокуратура Ленинградского военного округа сообщили о проверке расчета коммунальных платежей в Прионежском районе Карелии. Льготники, проживающие в военном городке, получили возможность компенсировать расходы на оплату коммунальных платежей.
В ходе проверки было установлено, что 13 жителей городка, льготники, в числе которых инвалиды, ветераны труда, педагогические работники, с апреля по сентябрь 2024 года не получали предусмотренную законодательством субсидию на оплату коммунальных услуг. Задолженность перед ними составила 199 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры всем льготникам произвели перерасчет и вернули деньги.
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