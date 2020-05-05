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Льготники Карелии могут выписать рецепты на лекарства по телефону

Новости. Общество
18:20, 06 Мая 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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В период распространения новой коронавирусной инфекции рецепты на лекарства можно выписать дистанционно, сообщили в Минздраве Карелии.

Медицинскими организациями Республики Карелия, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, организована дистанционная выписка рецептов для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.

При обращении гражданина в регистратуру поликлиники напрямую или по телефону для выписки рецептов на лекарственные препараты регистратором уточняется номер телефона пациента, которому рекомендуется ожидать дома.

Информация передается врачу терапевту. Врач по телефону уточняет вопросы о необходимости коррекции терапии, и случае их отсутствия выписывает рецепты на необходимые лекарственные препараты сроком на 60 дней.

В случае необходимости в коррекции терапии организуется активный выезд врача (фельдшера) на дом с дальнейшей выпиской рецептов.

Выписанные рецепты граждане или их родственники могут получить в регистратуре.

Одиноким пациентам, лицам старше 70 лет, страдающим хроническими неинфекционными заболеваниями, находящимся в стадии ремиссии, проводится доставка лекарственных препаратов на дом. К этой работе поликлиники привлекают волонтеров или персонал учреждений.

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