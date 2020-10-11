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Льготную ипотеку под 6,5% планируется продлить еще на год

Новости. Общество
16:13, 12 Октября 2020
фото: Ярослав Чингаев/ТАСС
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Минфин разработал проект постановления, предусматривающий продление льготной программы ипотеки на новостройки под 6,5% до конца 2021 года.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства РФ…подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых…на период до 31 декабря 2021 года", – говорится в пояснительной записке.

Также ведомство предлагает увеличить объем кредитов, который смогут выдавать банки в рамках программы: с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Об условиях программы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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