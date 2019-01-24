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Новости. Общество
09:10, 24 Января 2019

Льготы на электричество могут отменить для владельцев электроплит

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Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию для владельцев электроплит.

Минэкономразвития России предложило ввести социальные нормы потребления электроэнергии для населения, а также постепенно сократить льготы для городских жителей, которые используют электроплиты, и для сельского населения, сообщает "Коммерсант" .

Изданию стали известны параметры предложений Минэкономики о введении социальной нормы потребления электроэнергии для населения, проект которой был заморожен в 2014 году.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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