Личные кабинеты граждан на сайте Госуслуг взламывают мошенники, чтобы набрать кредитов

Сетевые мошенники взламывают аккаунты российских граждан на портале государственных услуг и берут от их имени кредиты и микрозаймы.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заявления экспертов.

В ближайшем будущем проблема усугубится, предупредили опрошенные изданием специалисты. По словам представителя компании Zecurion Владимира Ульянова, многие люди столкнутся с попытками осуществления различных действий от их лица: получив доступ к учетной записи, преступник захочет монетизировать его.

Эксперт также предположил, что на портале госуслуг должна появиться возможность ограничить область использования аккаунта — чтобы граждане могли сами определять список возможностей.

Какие еще есть способы избежать мошенничества, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».