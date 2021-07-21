Личные кабинеты граждан на сайте Госуслуг взламывают мошенники, чтобы набрать кредитов

Сетевые мошенники взламывают аккаунты российских граждан на портале государственных услуг и берут от их имени кредиты и микрозаймы.
Об этом пишет РБК со ссылкой на заявления экспертов.
В ближайшем будущем проблема усугубится, предупредили опрошенные изданием специалисты. По словам представителя компании Zecurion Владимира Ульянова, многие люди столкнутся с попытками осуществления различных действий от их лица: получив доступ к учетной записи, преступник захочет монетизировать его.
Эксперт также предположил, что на портале госуслуг должна появиться возможность ограничить область использования аккаунта — чтобы граждане могли сами определять список возможностей.
Какие еще есть способы избежать мошенничества, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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